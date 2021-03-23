Öğretmenden komşusuna kalemli saldırı
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Öğretmenden komşusuna kalemli saldırı

23.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:59

Kahramanmaraş'ta bir öğretmen, komşusuna kalemle saldırdı.

Kahramanmaraş'ta bir öğretmen, komşusuna kalemle saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Esra G.M., sitedeki komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartışarak kavga etti. Tartışmanın ardından Nimet Çokbüyük darp raporu alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra G.M. elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Karakol ve site bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, kavga eden iki kadını komşuları ayırmaya çalışırken, olaya Esra G.M.'nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü. Yaşanan olayların ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra G.M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

(Halil Ulubey/İHA)

Öğretmenden komşusuna kalemli saldırı
Öğretmenden komşusuna kalemli saldırı
Öğretmenden komşusuna kalemli saldırı
Öğretmenden komşusuna kalemli saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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