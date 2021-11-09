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Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul boşaltıldı Denizli'de bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeninin, spor salonunun deposunda ölü bulunmasının ardından okul tamamen boşaltıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul boşaltıldı

DENİZLİ - Denizli'de bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeninin, spor salonunun deposunda ölü bulunmasının ardından okul tamamen boşaltıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre; bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı'nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı. Burada Tavlı'yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı'nın yaşamının yitirdiğini belirledi.

Acı haber sonrası okulda ki öğrencilerin okulu boşaltması uyarısı geldi. Derslerini yarıda bırakan öğrenciler şaşkın gözlerle okulu boşalttı. Tavlı'nın okula gelen arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Tavlı'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul boşaltıldı

Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul boşaltıldı

Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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