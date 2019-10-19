Öğretmen ve velilerden öğrencilere simit ve ayran ikramı

19.10.2019 12:29

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde son günlerde kamuoyunda çıkan simitle ilgili olumsuz haberlerin öğrencilerde algı oluşturmaması için gönüllü veli ve öğretmenler tarafından simit ayran ikramı yapıldı.



Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, "Millet olarak olumlu değerlerimiz ve geleneklerimizin unutulmaması, ekmeğe saygı, yardımlaşma ve İşbirliği temalarının işlendiği etkinlik öğrencileri mutlu etti. Gönüllü veli ve öğretmenlerimize hassasiyetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Geleneklerimizin yaşatılması konusunda velilerimizin gösterdiği hassasiyet bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA