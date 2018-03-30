Öğretmen ve Velilerden Kan Bağışı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve velileri Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet İlkokul Müdürü Seda Yiğiter, okulun Kan Bağışı Kulübü olarak Türk Kızılayı'na bir nebze de katkı sunmak için kan bağışında bulunduklarını söyledi. Yiğiter, "Kan bağışlamak hayat kurtarmaktır. Fakat aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, birlik olmayı sağlar. Hele de millet olarak büyük sınavlar verdiğimiz bu dönemde, bu sorumluluğunun önemi daha da artar. Ben kan bağışında bulunan öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN