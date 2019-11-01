Öğretmen ve veliler kan bağışı yaptı

01.11.2019 14:12

Sivas Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri ve veliler kan bağışında bulundu.



Cumhuriyet İlkokulu bahçesine Türk Kızılayı Sivas Şubesi tarafından kurulan stantta okul öğretmenleri ve veliler kan bağışı yaptı.



Okul Müdürü Ahmet Turan Arslanbüken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak öğretmenleriyle birlikte Kızılay'a kan bağışı kararı aldıklarını belirtti.

Velilerden de olumlu cevaplar aldıklarını ifade eden Arslanbüken, "Kızılay ile irtibata geçerek bugün okulumuzun bahçesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz kan bağışında bulundu." dedi.

Kaynak: AA