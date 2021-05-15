Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin personel için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı
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Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin personel için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı

Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin personel için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.

Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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