Öğretmen ve Öğrencilerin Hayallerini Okuyup, Dereceleri Belirledi

ERZURUM Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenler arasında düzenlenen 'Hayalimdeki okul' adlı kompozisyon yarışmasına gönderilen 1200 yazıyı tek tek okuyup, birinci, ikinci ve üçüncüleri seçti. Okuldaki öğrenci ile öğretmenlerin düşünce ve fikirlerinin kendilerine ışık olacağını belirten Kaygusuz, her hayali gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi.

'Hayalimdeki okul' adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrenciler için merkez Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gece düzenlendi. Geceye Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Çeşitli etkinliklerin sunulduğu gecenin sonunda kompozisyon yarışmasına katılan ve dereceye giren öğrenci ile öğretmenlerin isimleri okunarak, sahneye davet edildi. Alkışlar arasında sahneye çıkan öğretmen ve öğrenciler, Vali Yardımcısı Yavuz ve Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz tarafından tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Gecede konuşma da yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, şunları söyledi:

"İl genelindeki ortaokul, lise ve öğretmenlere yönelik hayalindeki okulu anlatan kompozisyon yarışması düzenledik. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayallerini ve okul hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedik. Onların fikirleri bize ışık olacaktır. Elimizden geldiğince imkanlar doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin hayallerini tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Bir öğrencimiz, babası ile okulda voleybol annesi ile de mendil kapmaca oynamayı istemiş. Hayalleri gerçekleştirmeye bununla başlayacağız. İlginç istekler arasında okulda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların beslenmesi, okullarının rengarenk boyanması gibi istekler bulunuyor."

- Erzurum