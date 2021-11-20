BİTLİS (İHA) - Öğretmen ve öğrencilerin açtığı resim sergisi ilgi odağı oldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Resim Öğretmeni Emine İnci Sarı ve öğrencileri tarafından açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Resim Öğretmeni Emine İnci Sarı ve öğrencileri tarafından yapılan resimler bir AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar sergilenen resimleri detaylı inceleyerek sergiye yoğun ilgi gösterdi. İnsanların resme olan duyarlılığının çok fazla olduğunu, fakat resim kültürünün henüz oluşmadığını dile getiren Resim Öğretmeni Emine İnci Sarı, "Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde resimle uğraşan insanları bir araya getirmek için bir atölye açtım. Orada çalışan arkadaş ve öğrencilerimizle birlikte oluşturduğumuz çalışmaları Tatvan'da sergilemeye başladık. Şu anki amacımız, öğrencilerimizin yaptığı ürünleri buradaki insanlarla paylaşmak. Tatvan'daki insanların resme olan duyarlılığı çok fazla. Birçok insan çok yetenekli, ancak bunun kültürü henüz oluşmamış" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sanat kültürünü ve sanatın nasıl bir şey olduğunu anlatarak resim yapabileceklerini göstermek istediğini söyleyen Sarı, "Bu ilk sergimiz. devamın yapmayı düşünüyoruz. Bir araya gelerek resimle ilgilenen insanları bekliyoruz. Yetenekli olan veya olmayan fark etmez sadece bu alana yürek veren insanları bir araşa toplamak için oluşturduğumuz bir sergidir. Sergimiz 22 Kasım tarihine kadar açık kalacak" şeklinde konuştu.

Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Yusuf Berat Uludağ ise "Resimleri çok severim. Şu an buradaki bütün resimler çok güzel. Resim yapmayı çok seviyorum. Bütün resimleri detayına kadar uğraşmışlar. Hepsinin ellerine kollarına sağlık" dedi.