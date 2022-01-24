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Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de Toroslar Yusuf Bayık Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik trafik eğitimi verildi.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de Toroslar Yusuf Bayık Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı. - MERSİN

Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Trafik Denetleme, Toroslar, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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