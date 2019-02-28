Öğretmen ve Öğrencilerden Örnek Davranış

MARDİN (AA) – Mardin'de öğretmen ve öğrenciler çöp toplayıp, kedi ve kuşlara yuva yaptı.

Artuklu ilçesindeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Sıfır Atık" ve "Hayvan Dostu Okul" projelerine destek için çöp toplayıp, kedi ve kuşlar için yuva yaptı.

Öğretmen Salih Çakır, doğa ve hayvan sevgisi bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "3 aylık süreçte 450 kilogram plastik, 300 kilogram cam, bin 700 kilogram kağıt ve bin 500 atık pil toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Öğrencilerin gayretleriyle bu atıkları topladık. Bu sayede öğrencilerin daha temiz bir çevre için duyarlı olmaları sağlanmış oldu." dedi.

Hayvan Dostu Okul Projesi kapsamında hayvanlara barınak yaptıklarını aktararak, "Kedi ve kuş evleri yapılarak okul bahçesinde uygun yerlere yerleştirildi. Öğretmen ve öğrenciler olarak kendi aramızda topladığımız paralarla hayvanlara yem aldık" dedi.

Öğrenci Civan Demirkıran ise böyle bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA