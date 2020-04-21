Öğretmen ve öğrencilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Öğretmen ve öğrencilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler
Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Öğretmen ve öğrencilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gıda yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

21.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:43
Öğretmen ve öğrencilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gıda yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sessiz kalmayan Yahşihan ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler gıda yardım paketleri hazırladı. Organize Sanayi Meslek Lisesinde görevli öğretmenler ve öğrencilerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" için başlatmış oldukları yardım hareketi hareketinin il genelindeki tüm okullarda hayata geçirilmesi planlanıyor. Hazırlanan gıda paketleri, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Destek ve Koordinasyon Merkezine ulaştırmak amacıyla görevlilere teslim ediliyor. Ayrıca, her yardım kolisinin içine de beşer adet maske konuluyor.

"Yardım hareketini başlatmış bulunuyoruz"

Yerel anlamda bir hareket başlattıklarını belirten İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Yerelde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, dar gelirli veya sıkıntıya düşen birçok vatandaşımıza, özellikle de Sosyal Yardımlaşma Vakfımızdan yardım alan vatandaşlarımıza maddi ve manevi yönden bir katkı sağlayabilmek için böyle bir yardım hareketini başlatmış bulunuyoruz. Bunun öncülüğünü her zaman olduğu gibi eğitim gönüllüleri, Milli Eğitim camiamız başlatmış oldu. İlçemizde bulunan meslek lisemiz, Yahşihan Meslek Lisemizin öğretmen ve öğrencilerimizin katkısıyla kuru gıda ve ayni paketler hazırlatılmak suretiyle böyle bir kampanyayı başlatmış olduk" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de yaptığı açıklamada, milli eğitim camiası olarak gerek tüm maaşlarını, gerek gücü yettiğince tüm öğretmenler ile yöneticilerin büyük desteklerinin olduğunu söyledi.

"Beşer tane de maske koyarak daha da anlamlı yapalım dedik"

Kolilerin içine maske de koyduklarını ifade eden Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Yerel düzeyde Yahşihan Organize Sanayi Meslek Lisemizin öğretmenleri bir kampanya başlattılar. Bizler de bunun bir startını vererek tüm ilimizdeki bütün okullarda en az bir öğretmene bir koli düşecek şekilde kampanya yapacağız. Kolilerimizin içinde kuru gıda, her türlü aynı ihtiyaçların bulunduğu ve aynı zamanda her koliye tüm vatandaşlar için bugün büyük önem taşıyan beşer tane de maske koyarak daha da anlamlı yapalım dedik. Valiliğimiz bütün vatandaşlara iletmeye çalışıyor ama biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu kolileri bütün dar gelirli vatandaşlara iletmek istiyoruz. Hem temel gıda ihtiyaçları hem de temel gıda kadar şimdi önemli olan maske ihtiyaçlarını da karşılayalım diye böyle bir koli hazırladık. Buna vesile olan herkese teşekkür ederim. Burada başlangıcını yaptığımız öğretmenlerimiz adına bir girişim yapıp tüm ilimizde uygulayacağız ve inşallah bu süreci en kısa sürede hepimizin birlikteliği ile aşacağımızı düşünüyoruz." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel...
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Fahrettin Koca Berat Albayrak Zeydan Karalar Meral Danış Beştaş
Magazin Kibariye Hande Yener Halil Sezai Muazzez Abacı
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Shane Larkin Hikmet Karaman
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Öğretmen ve öğrencilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:40:14. #1.14#
title