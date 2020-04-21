Öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' mesajı
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Evde Kal, Samsun

Öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' mesajı

Öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' mesajı Samsun'da bulunan Emrullah Efendi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri evlerinde çekilmiş görüntüler ile klip hazırladı.

21.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:29
Öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' mesajı

Öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' mesajı

SAMSUN - Samsun'da bulunan Emrullah Efendi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri evlerinde çekilmiş görüntüler ile klip hazırladı. Okul çekmiş olduğu klip ile 'Evde Kal' mesajı verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'Evde Kal' çağrılarına Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Emrullah Efendi Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden klipli destek geldi. Okulun Müzik Öğretmeni Göknur Mandıracı'nın sözlerini yazdığı klipte 7 öğrenci ve 7 öğretmen yer alıyor. Mandıracı bu zorlu süreçte evde kalmanın önemi vurgulamak istediklerini söyleyerek, "Okulumuzdaki bulunan öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz ile evde kal çağrısına hem evde kalarak hem de bu şekilde klip çekerek destek olmak istedik. Evde kalarak bu zorlu günlerin bitmesini konusunda yardımcı olabiliriz" dedi.

Öğretmen ve öğrencilerden klipli 'Evde Kal' mesajı

Kaynak: İHA

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