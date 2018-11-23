Öğretmen ve Öğrencilerden Fener Alayı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Samsun'da öğretmen ve öğrenciler Fener Alayı düzenledi.

24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Fener Alayı düzenlendi. Öğretmen Akademiden başvuru yapan 200 öğretmen ve öğrenciler ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüyüş yaptı. Yürüyüşe 19 Mayıs Lisesi bando ekibi de katıldı. İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nden başlayan Fener Alayı Çiftlik Caddesi'nin sonunda sona erdi. Fener Alayına İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı. - SAMSUN