Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Erzurum'da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde anmak için bir video çekti.

10.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:04
Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

'da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler 'ü vefatının 81. yıl dönümünde anmak için bir çekti.


Çat ilçesine bağlı Yavi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için hazırladıkları videoda, "Atatürk deyince aklına ne geliyor" sorusuna cevap verdiler.


Yaklaşık 25 öğrenci ve 2 öğretmen sorulara, "Aklıma vatan sevgisi, kadın erkek eşitliği, özgürlük, laiklik, çalışmak, inkılap ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor" gibi cevaplar verdiler. Öğrencilerin Atatürk'e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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