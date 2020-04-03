Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı
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Kayseri, Güncel

Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 tır unu, 4 bin 500 aileye kapı kapı ulaştırıyor.

03.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:27
Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 9 tır unu, 4 bin 500 aileye kapı kapı ulaştırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla 4 bin 500 aileye ulaştırmak üzere alınan 50'şer kilogramlık 9 tır unun dağıtımına Develi ilçesinden başladı. Unlar, öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlara ulaştırılan yardımların ülkenin bir güzelliği olduğunu söyledi.

Öğretmenler aracılığıyla dağıtımına başlanan unların en kısa zamanda kent genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak zor durumdaki vatandaşlarımıza yardım edelim istedik. Arkadaşlarımızla toplanıp ne yapabiliriz diye konuştuk. En temel ihtiyaç maddesi un diye böyle bir karar aldık. Biz 4 tır diye hedeflemiştik ama 9 tır yardım toplandı. Bu, öğrencilerimizin kumbaralarından, öğretmenlerimizin maaşlarından veya ücretlerinden gelen yardımlar. Kayseri'de vefa gruplarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Buradaki 386 arkadaşımız vefa gruplarında. Bu arkadaşlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını teslim ediyor, aynı zamanda bu yardım kampanyasında görev alıyor. İnşallah ilçe ilçe dolaşıp unlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da ilçede belirledikleri ihtiyaç sahibi 500 aileye yapılan un yardımının vefa grubuna destek veren öğretmenler tarafından dağıtıldığını dile getirdi.

Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı

Kaynak: AA

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Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı
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