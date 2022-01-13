Öğretmen ve öğrenciler, tiyatro oyunuyla madde bağımlılığına dikkati çekti

Kaynarca Belediyesi Tiyatro (KABET) ekibi, madde ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Hayatın Umudu" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen kültür sanat programları kapsamında, yazarlığını Utkan Özüpak'ın yaptığı, öğretmen ve öğrencilerin oynadığı oyun sanatseverlerle buluştu.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışmasında, tiyatro eğitmeni Suzan Tufan yönetmenliğindeki 16 kişilik ekip, oyunda gençler olmak üzere toplumu oluşturan bireylerin bağımlılık yapan maddeler konusunda bilgilendirilmesine vurgu yaptı.

Tufan, AA muhabirine, oyundaki asıl amacın çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak olduğunu söyledi.

Çocukları kötü alışkanlıklarından korumanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Tufan, "Bizler de eğitmenler olarak gençlerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmek, gençlerimizi bu tür olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve korumak adına çaba sarf ediyoruz. Bir defadan bir şey olmaz dememek lazım." diye konuştu.

Oyunu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Büyükşehir Tiyatro Müdürü Faruk Şişman, KABET Genel Koordinatörü Sezgin Tutar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan ve davetliler izledi.???????

AA / Mehmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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