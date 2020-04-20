Öğretmen ve öğrenciler TBMM'nin açılışının 100. yılı için klipte buluştu Malatya'da öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılına özel klip hazırladı.

Malatya'da öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılına özel klip hazırladı. Kentte çeşitli okullarda görev yapan 23 müzik öğretmeni, Meclisin açılışının 100. yılına özel yazılan "Bugün 23 Nisan" adlı besteyi seslendirdi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'da görevli Ferda Çelik'in bestelediği "Bugün 23 Nisan" adlı şarkı, 23 öğretmen ve çocukların çektikleri kısa videolarla hazırlandı. Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı klip, Meclisin açılışının 100. yılına ithaf edildi. Klipte, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve 23 öğretmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutladı. Daha sonra 23 öğretmen ve çocukların katılımıyla hazırlanan klipte, "Bugün 23 Nisan" adlı eser seslendirildi. Kaynak: AA