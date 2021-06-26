Öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi
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Öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, sahili atıklardan arındırdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, sahili atıklardan arındırdı.

Özel bir okulda görevli öğretmen ve öğrenciler, "Temiz çevre, temiz deniz" sloganıyla çevre bilinci oluşturmak için Karaağaç Mahallesi sahilinde bir araya geldi.

Yanlarında getirdikleri poşetlere sahil ve kumsallardaki atıkları dolduran öğrenciler, daha sonra bunları çöpe taşıdı.

Etkinliğe katılan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, öğrencilere dernek olarak destek verdiklerini söyledi.

Müsilaj (deniz salyası) sorunuyla karşılaşmamak için bu tür etkinlikleri önemsediklerini dile getiren Kara, öğrencilerin bu bilinçle hareket etmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi
Öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi
Öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi
Öğretmen ve öğrenciler sahili temizledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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