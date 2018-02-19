Öğretmen ve Öğrenciler Mehmetçiğe Destek İçin Kilis'e, Gitti

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan Şahadet Kulübü üyesi öğretmen ve öğrenciler Mehmetçiğe destek amacıyla Kilis'e, gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan Şahadet Kulübü üyesi öğretmen ve öğrenciler Kilis'e, giderek burada Mehmetçiğe destek ve moral vermeye çalıştı.

Okul öğrencilerinin yazdığı mektuplar ile hazırladığı hediyeler öğretmenler tarafından Kilis Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Öğretmen ve öğrenciler daha sonra Kilis'te bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek Mehmetçiğe dua edip şehit ailelerine ise baş sağlığı dileklerinde bulundu. - ADIYAMAN