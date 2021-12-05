Öğretmen ve öğrenciler kütüphanesi olmayan okullar için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sürdürülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 83 okula kütüphane kazandırılması için seferber oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde, lisenin öğrencileri ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Okullar için belirlenen listedeki ihtiyaçları karşılamak için harekete geçti.

Öğrenciler ve öğretmenler okulları kütüphaneye kavuşturmak amacıyla seferberlik halinde kitaplık ve çalışma masası üretimi yapıyor.

Hazırlanan eşyalar kamyonlara yüklenerek okullara ulaştırılıyor ve kurulumu yapılıyor.

Bölümde 90 öğrenci ve 5 öğretmen görevli

Lisenin Mobilya İç Tasarım Alan Şefi Yusuf Şahin, AA muhabirine, meslek lisesi olarak kentte kütüphanesi olmayan okulların malzemelerini ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerle kütüphane materyallerinin üretimini aralıksız sürdürdüklerini belirten Şahin, bölümde 90 öğrenci ve 5 öğretmenle çalışma yaptıklarını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç doğrultusunda dolap, masa, sıra ürettiklerini anlatan Şahin, "83 okul için 250 kitaplık, 125 yonca masa, 21 idareci masası yapımına başladık. Çoğunu bitirdik. Okullarımıza montajını yapıyoruz." dedi.

"Atölyemiz fabrika gibi çalışıyor"

Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin kendilerini daha çok geliştirme imkanı bulduğunu vurgulayan Şahin, öğrencilerin teorik eğitimi uygulamaya dönüştürdüğünü ifade etti.

Şahin, "Atölyemiz adeta fabrika gibi çalışıyor. Öğrencilerimizle özverili şekilde çalışıyoruz. 2 hafta gibi bir sürede kampanya kapsamında 83 okuldan 40'ının kütüphane malzemelerini bitirdik ve okullara montajını yaptık. Bu çalışmalar öğrencilerimiz için çok faydalı oluyor. Burada gördükleriyle dışarıda kalifiye eleman olarak çalışma fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kütüphanelerin boş kalmasını istemiyoruz"

Öğrencilerden Ömer Faruk Ardınç, kütüphanesi olmayan okullar için üretim yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Projeye destek için okul dışındaki vakitlerini atölyede değerlendirdiklerini dile getiren Ardınç, "Kütüphanesiz okulların mobilyalarını yapıyoruz. Kütüphanelerin boş kalmasını istemiyoruz. Masa ve dolap üretiyoruz. Kendimizi en iyi şekilde geliştiriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kemal Tuncer de atölyede kesimden montaja bütün çalışmaları yaptıklarını kaydetti.