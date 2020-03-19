Öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde
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Adapazarı, Sakarya, Güncel

Öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

19.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:11
Öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, usta öğreticileri ve öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerde çalışmalarını yürütüyor.

Günlük 1000'e yakın maske üreten ekibin yanı sıra İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde de cerrahi operasyonlarda kullanılan maskeler hastanelere gönderiliyor.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Coşkun Bakırtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, piyasanın da ihtiyacı olacağını öngörerek maske üretimine başladıklarını belirtti.

Sakarya'da dezenfektan üretiminin, Karasu ilçesindeki Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldığını belirten Coşkun, kendilerinin de Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretime geçtiklerini bildirdi.

Bakırtaş, üretim anlamındaki teçhizatta eksiklikleri tamamlamak üzere olduklarını ifade ederek "Çok kısa süre içerisinde de seri üretime geçmiş olacağız. Erenler ilçemizde de bir okulumuz bu alanda kıyafet üretimine başlayacak." dedi.

İl genelinde 5 okul ile bir Halk Eğitim Merkezi'nde çalışmalar yapıldığını belirten Bakırtaş, sivil alanda kullanılan maskeler, cerrahi maskeler, dezenfektan üretimi ve çalışmalarda giyilecek steril tulum üretildiğini kaydetti.

Bakırtaş, çalışmayı öğretmenler, usta öğreticiler ve öğrencilerden oluşan ekiplerin yürüttüğünü aktararak, "Bakanlığımız bu alanda bir çalışma başlattı, Sakarya da pilot illerden biri. Biz de Adapazarı olarak bu çalışmaya 2 okulla dahil olduk. Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu çalışmaların hızlı bir şekilde devreye girmesini sağlamalarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Halihazırda maske üretiminin günlük 1000 civarında olduğunu belirten Bakırtaş, "Seri üretime geçtiğimizde günlük 5 ile 10 bin arasında maske üretimini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakırtaş, Serdivan ilçesinde de dezenfeksiyon işlemlerinde giyilen koruma önlüklerinin üretimine başlanacağını sözlerine ekledi.

Üretim çalışmalarına katılan Mesleki Açık Lise Moda Tasarım Teknolojisi Bölümü 11. sınıf öğrencisi Safaniye Tıknaz, Çanakkale Savaşı'nda nasıl kadınlar mücadele ettiyse kendilerinin de o ruhla koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde

Kaynak: AA

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Öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde

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