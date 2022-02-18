Öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturdu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sorgun Eymir Ortaokulu'nda, geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, Eymir Ortaokulu'nda, geri dönüştürülebilir malzemeler değerlendirilerek kütüphane oluşturulduğunu söyledi.

Öcal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek olan öğrencilerin, çevrelerinde kullanılmayan malzemeleri kütüphane kurmak için topladıklarını ifade ederek, "Malzemelere tek tek şekil vererek oluşturulan bu kütüphanede öğretmen ve öğrenciler, birbirinden güzel eserler oluşturdu. Okul Müdürümüz Hayati Uluer, öğretmen, personel ve velilerimizin çabaları ile okulumuza geri dönüştürülebilir atık malzemelerden kütüphane kazandırmışlardır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.