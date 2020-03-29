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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Öğretmen ve öğrenciler fiberle bağlandı, internet kullanımı yüzde 40 arttı

Koronavirüs günlerinde evde eğitim ve evde iş hayatı için Turkcell, #EvdeHayatVar diyerek Türkiye'ye destek verdi.

29.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:11
Öğretmen ve öğrenciler fiberle bağlandı, internet kullanımı yüzde 40 arttı

Koronavirüs günlerinde evde eğitim ve evde iş hayatı için Turkcell, #EvdeHayatVar diyerek Türkiye'ye destek verdi. Her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmeni online sınıflarda buluşturan Turkcell'in sabit internet kullanımı bir haftada yüzde 40 arttı.

Altyapısı üzerinden uzaktan eğitim ve iş hayatını sürdürmeye katkı sağlayan Turkcell, evlerin kapısına kadar götürdüğü fiber internet hizmetiyle yüksek hız ve kesintisiz bağlantı sunuyor. Yapılan bilgilendirmede; uzaktan eğitimin ilk haftasının geride kaldığı bugünlerde, her gün yaklaşık 400 bin evdeki öğrenci ve öğretmen Turkcell ile internete bağlandığı açıklandı. Böylece internet kullanımında bir haftada yüzde 40 artış meydana gelirken fiber kullanan öğrenci ve öğretmenler, EBA içeriklerine tarifelerinden bağımsız olarak 100 Mbps indirme ve yükleme hızıyla ulaştığı belirtildi.

"Bu zor günlerinde ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Yaklaşık 1,5 milyon haneye fiber internet götürdüklerini belirten Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi: "Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Turkcell olarak güçlü fiber altyapımız ile milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kez daha görmüş olduk ki yüksek hızlı, kesintisiz internet bağlantısı ülkemiz için çok büyük önem taşıyor. Dünyayla aynı anda Türkiye'de başlattığımız fiber çağı sayesinde bugün vatandaşlarımız evlerinde eğitimlerine, iş hayatlarına kesintisiz olarak devam ediyor."

Fiberi tercih eden müşterilerin sayısında normal döneme göre haftalık yüzde 50 artış yaşadıklarını belirten Özata şöyle devam etti: "Kesintisiz eğitim için öğretmen ve öğrencilerimizin yükleme ve indirme hızını tarifelerinden bağımsız olarak 100 Mbps'ye çıkardık. İlk hafta internet kullanım alışkanlıklarına baktığımızda ise genel itibarıyla yüzde 40 artış gözlemlerken bazı saatlerde yüzde 80-90 artışlara rastladık. Fiberimizin olmadığı yerlere ışık hızında interneti götürdüğümüz Superbox çözümümüze ise bir haftada gelen talep yüzde 100 arttı. Öğrencilere ve çalışanlara taşınabilir olmasıyla büyük kolaylık sağladığımız Superbox'ın 24 saat içerisinde kurulumunu gerçekleştirerek bu kritik dönemde hayatın evden devam etmesine katkı sağladık. Ayrıca mobil uygulamasının yanı sıra fiber altyapımız üzerinden hizmet verdiğimiz TV+'ta da EBA TV'ye yer vererek tüm kanallarımızı herkese açık hale getirdik. Bu sayede bir haftada TV+ izleme süresi yüzde 10 arttı. Güçlü altyapımız ve bu altyapı sayesinde hizmet verdiğimiz ürün ve servislerimizle bu zor günlerinde ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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