Öğretmen ve öğrenciler evden hazırladıkları video ile "evde kal" çağrısında bulundu Kars'ta, bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla evlerinde müzik çalıp resim yaparken çektikleri video kliple "evde kal" çağrısı yaptı.

Kars'ta, bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla evlerinde müzik çalıp resim yaparken çektikleri video kliple "evde kal" çağrısı yaptı. Kentteki Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, evlerinde enstrümanlarıyla müzik çalıp ayrıca resim yaptıkları anlara ilişkin çektikleri videolardan, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla klip oluşturdu. Evlerinde uzaktan eğitim alan öğrenciler ve öğretmenleri klipte, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten korunmak için herkesi evde sanatla kalmaya davet etti. "Evde kal Kars" sloganıyla hazırlanan klipte, öğrenci ve öğretmenler, "Evde kal sanatsız kalma, unutma sanat eve sığar", "sağlık için evde kal Kars", "sanatla evde kal Türkiyem" mesajları verdi. Kaynak: AA