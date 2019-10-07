Öğretmen ve öğrenciler çöp topladı

07.10.2019 14:01

Van'da Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, okullarından başlayıp, bisikletle 16 kilometre giderek, çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı.



Merkez İpekyolu ilçesinde bin 400 öğrencisi bulunan Van Atatürk Anadolu Lisesi'nin müdürü Nevzat Taşdemir, 120 öğrenci ve 4 öğretmenle çevre temizliği için etkinlik gerçekleştirdi.

Okullarından bisikletle yola çıkan öğrenci ve öğretmenler, İskele Caddesi, İskele Sahili ve Van Kalesi civarında çöp topladı.

Okul müdürü Taşdemir, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını anlattı.

Amaçlarının hem bölge sakinlerini hem de öğrencileri çevreye karşı bilinçlendirmek olduğunu belirten Taşdemir, "Bu etkinliğimizde öğrencilerimizle çevre temizliği yaptık. Aynı zamanda bisiklet sürmenin olumlu yönlerini, birlik olmayı, faydalı bireyler olmayı onlara anlatmaya çalıştık. Bu etkinliğimizde sadece öğrenciler değil çevreden bizi gören vatandaşlar da olumlu etkilendi. Bizim de bu etkinlikteki amacımız, her kesime çevreye karşı daha duyarlı olma mesajı vermekti." dedi.

Kaynak: AA