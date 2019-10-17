Öğretmen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

17.10.2019 12:50

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmen ve öğrencileri sokak temizliğine dikkat çekmek için çevre temizliği yaptılar.

Okul Müdürü Müslüm Yalçın, sağlık, temizlik ve beslenme kulübü tarafında hazırlanan etkinlikle, öğrencilere temizlik bilincini kazandırmak, mahalle sakinlerine ise, sokaklarını temiz tutma duyarlılığını hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Temizlik etkinliğinde, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin yer aldığını ifade eden Yalçın, "Yapmış olduğumuz çalışmayla okulumuzun çevresinde bulunan sokaklarda çevre temizliği yaptık. Öğrencilerimiz çok keyifli bir şekilde kendilerine verilen görevi yerine getirdiler böylelikle öğrencilerimize hem okulda hem de okul dışında yerlere çöp atmayarak çevreyi tutma bilincini kazandırdık." dedi.

Kaynak: AA