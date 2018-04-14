Öğretmen ve Öğrenciler Atık Pil Topladı

Derinkuyu ilçesinde, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla doğayı korumak amacıyla atık pil toplama kampanyası düzenlendi.



15 Temmuz Şehitleri İlkokulunca düzenlenen "Doğaya Dokun Projesi" kapsamında, öğretmen ve öğrenciler tarafından bir ay süren atık pil toplama kampanyası gerçekleştirildi.



Öğrenciler arasında en çok atık pil toplayanlara plaket verildi.



Okul öğretmenlerinden proje sorumlusu Aylin Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin çevre konusunda daha duyarlı olmaları amacıyla çalışmanın yapıldığını belirtti.



Akyüz, "Öğrencilerimize doğayı koruma bilinci aşılayarak atık pilleri geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediğimiz projeye, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle katılım sağladı. Biz de öğrencilerimizi, teşvik amacıyla ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

Kampanya çerçevesinde bin 100 adet atık pil toplandığını söyleyen Akyüz, kampanyanın yıl sonuna kadar süreceğini kaydetti.