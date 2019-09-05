Öğretmen ve kız kardeşinin öldürülmesine ilişkin iddianame

05.09.2019 18:14

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, komşuları tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazırlanan ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle, tutuklu sanık Muzaffer Canpolat hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla dava açıldı.

Sanığın ifadesinin de yer aldığı iddianamede, Canpolat'ın hayatını kaybeden Şeyma ve Tuğba Sarı'yı çocukluğundan beri tanıdığını anlatarak, "Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden, değişik duygular içerisine girdim. Komşum olan Şeyma ve ailesinin yaşadığı evde kendi evinin olduğu duvarlarına 'vurma' gibi sesler geliyordu. Şeyma, ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Bana göre, Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu." şeklinde beyanda bulundu.

Şeyma Sarı'ya karşı duygusal bağının olduğunu dile getiren Canpolat, ifadesinin devamında, "Şeyma'nın nişanlı olduğunu karakolda öğrendim. Nişanlı olduğunu bilseydim hayatımdan silerdim. Şeyma'nın egosunu tatmin etmek için bana bu şekilde davrandığını sandım. Şeyma'nın beni sevdiğini babasının da bu durumu engellediğini düşündüm. Şeyma'nın beni sevdiği için okula ara verdiğini düşündüm. Şeyma ve Tuğba'yı öldürdüğüm için pişmanım. Ama Hacer'i (Öldürülenlerin annesi) vurduğum için pişman değilim." dediği belirtildi.

Canpolat, beyanında sağlık problemi yaşadığını, olayın yaşandığı gün silahının içerisine 5-6 mermi aldığını, yedek olarak da yanında 8 mermi bulundurduğunu belirtti.

Olay

Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, 27 Haziran'da, komşuları Hacer Sarı (51) ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'yı evlerinde tabancayla vurmuş, öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hacer Sarı ile Tuğba Sarı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Tuğba Sarı kurtarılamamıştı.

Olayın ardından, suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim olan Canpolat. daha sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA