Öğretmen ve idareciler teknik geziye katıldılar

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri, bir fabrikaya teknik gezi düzenlediler.

Organizasyonunu Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik Kulübü'nün yaptığı teknik geziye 40 öğretmen ve okul idarecileri katıldı. Öğretmenler adına kısa bir açıklama yapan Girişimcilik Kulübü Başkanı Celali Yılmaz, "Ülkemizin ve ilçemizin güzide kuruluşlarından olan işletmeye yapılan teknik gezi oldukça verimli geçti. Öğrencilerimizin de stajlarını yaptıkları ortamın ziyaret edilmesi, Kültür ve Teknik Öğretmenlerimiz açısından da çok faydalı oldu. Gezi için ulaşımı sağlayan Bozüyük Belediyesine ve bizleri konuk eden fabrika yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA