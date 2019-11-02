Öğretmen, tek başına Cumhuriyet Tırmanışı yaptı.

02.11.2019 08:55

Öğretmen Mustafa Eliaçık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tek başına Erciyes'e Zafer Tırmanışı gerçekleştirdi.



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yıldönümü tüm yurt genelinde coşkuyla kutlanırken, Kayseri Arif Molu Anadolu Teknik Lisesi Öğretmeni Mustafa Eliaçık, tek başına Develi sırtı rotasından Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre yüksekliğindeki zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. 29 Ekim sabahı saat 06.00'da Çobanini mevkiindeki kamp yerinden hareket edip, daha uzun ama tehlikesiz olan Develi sırtı rotasını kullanan Mustafa Eliaçık, dondurucu soğuğa ve zaman zaman yağan kara rağmen Hörgüçkaya sağ kulvarını izleyerek öğle saatlerinde Erciyes'in doğu zirvesine ulaştı. Burada bayrak açıp zirvedeki deftere o anki duygularını aktaran öğretmen Mustafa Eliaçık şunları yazdı;



"Erciyes gibi DİK,



Erciyes gibi MUHTEŞEM,



Erciyes gibi YIKILMAZ,



Erciyes gibi GURURLU,



Türkiye Cumhuriyetimiz 96. yaşında. Türk'ün bu en büyük bayram gününde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi Erciyes'in zirvesinde saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.



Ulu önder Atatürk !. 'ÖğretmenlerYeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek bize büyük bir sorumluluk verdin. Bizler de Cumhuriyetine bağlı fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirerek Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağımıza Erciyes'in zirvesinden söz veriyoruz"



Öğretmen Mustafa Eliaçık, inişi Şeytan deresi sol kulvarından yaparak kamp yerine döndü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA