Öğretmen Sevgilisi, İs Adamını 2 Yılda 120 Bin Lira Dolandırdı
32 yaşındaki iş adamı, 2 yıl önce tanıştığı Şırnak'ta öğretmenlik yapan dolandırıcı sevgilisine 2 yılda 120 bin lira kaptırdı. Para vermediği ilk gün terk edilince gerçeği anladı.
Sevgilisi istedi, o verdi. 2 yıl boyunca bir kez bile 'para yok' demedi. 'Yok' dediği gün ise hem sevgilisiz hem parasız kaldı.
DOLANDIRILDIĞINI ANLAMADI
İddiaya göre sevgilisine 2 yılda 120 bin lira kaptırdı. 32 yaşındaki iş adamı 2 yıl önce Şırnak'ta öğretmenlik yapan genç bir kadınla tanıştı. Gözü öğretmen sevgilisinden başka bir şey görmeyen genç adam dolandırıldığını bile anlamadı.
PARA VERMEYİNCE OLANLAR OLDU
"Cep telefonu istedi, laptop istedi diye sürekli para gönderdim. Ayda ortalama 4-5 bin lira yolladım" diyen genç iş adamı, bir gün param kalmadı deyince olanlar oldu. İş adamın iddiaları bununla da bitmiyor: "50 bin, 100 bin derken paralar iyice suyunu çekti. Gerçek yüzü de ortaya çıktı. Ayrılmakla kalmadı, bu sefer de tehdit ederek para istemeye başladı. Beni öldürmekle tehdit etti, bir de benim paramla başka biriyle birliktelik kurdu."
İş adamı genç kadından şikayetçi oldu. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek 'asıl ben şikayetçiyim' dedi.
(Kaynak: Milliyet)
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İnek de süt bitti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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VERDİĞİ PARALARI KULLANDIĞI GÜNLERE SAYSINCevap Yaz Yayından Kaldır
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eskiden insanlar birbirlerini yürekten iyi kötügünde severdi şim di gösteriş malmülk para makam çıkar menfaat olmuş herşey ne gerçek sev gi saygı hoşgörü dostluk kalmış ne saygı paran varsa adamsın yoksa deyilsin anlayışı olmuş maneviyattan uzaklaşıp maddeçi sihniyetli insan zorgünde insanı çıkarı tersdüştümü yüz üstü bırakıp gidiyor BU ÇİHANDA ENBÜYÜK SERVET İNSANIN İMANI İNANÇI İNSANLIĞIDIR. . . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Karşıdaki erkeğin parasına tenezzül eden kadına yazıklar olsun bir kağıt parçası uğruna yemedikleri halt kalmıyor azıcık duruşunuz olsun be kendinizi mal gibi görüyorsunuz millet nasil farklı baksın saygı göstersin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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geçtin bolu pazarı süre eşeği nigdeyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır