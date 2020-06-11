Öğretmen sevgili, vicdan azabına dayanamayınca cinayeti itiraf etti (2) RESİM KURSUNDA TANIŞMIŞLARAntalya'daki evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen Gülsüm Taç'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın, cinayetin ardından kadının portresini çizdiği ortaya çıktı.

RESİM KURSUNDA TANIŞMIŞLAR

Antalya'daki evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen Gülsüm Taç'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın, cinayetin ardından kadının portresini çizdiği ortaya çıktı. Yılmaz, çizdiği portreyi çerçeveletip, evinin bir köşesine koyup, çiçekler ile süslemiş. Yanına da "Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum" yazılı intihar notu bırakmış. Öte yandan ikilinin, 4 yıl önce Amasya'da resim kursunda tanışıp, arkadaşlık kurdukları, bir süre görüştükten sonra yollarını ayırdıkları ve 1,5 yıl sonra yeniden görüşmeye başladıkları öğrenildi. 2 çocuk annesi Taç'ın, Yılmaz ile tanıştıktan sonra eşinden boşandığı, ikilinin zaman zaman Antalya'da bir araya geldiği, bekar olan Yılmaz'ın son defa gittiği kentten Adana'ya dönmek istemesi üzerine çıkan tartışmada, cinayetin gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: DHA