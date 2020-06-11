Öğretmen sevgili, vicdan azabına dayanamayınca cinayeti itiraf etti
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Öğretmen sevgili, vicdan azabına dayanamayınca cinayeti itiraf etti

ADANA'da görev yapan resim öğretmeni Cem Yılmaz (43), Antalya'daki evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen sevgilisi Gülsüm Taç'ı (46), boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Öğretmen sevgili, vicdan azabına dayanamayınca cinayeti itiraf etti
11.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:20

ADANA'da görev yapan resim öğretmeni Cem Yılmaz (43), Antalya'daki evinde cansız bedeni bulunan ve ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçen sevgilisi Gülsüm Taç'ı (46), boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti gizlemek için Taç'ın boynundaki morluklara fondöten sürdüğünü, ağzına da ekmek ile peynir koyduğunu anlatan Yılmaz, vicdan azabına dayanamadığını söyledi.

Olay, 24 Mayıs Pazar günü, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltıprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette çalışan Gülsüm Taç'tan haber alamayan iş arkadaşları, polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Taç'ın mutfakta cansız bedenini buldu. ÖN RAPORDA KALP KRİZİ DENİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda hazırlanan ön raporda, herhangi bir darp izi bulunmayan Taç'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği bildirilerek, kesin ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı belirtildi. Ancak 27 Mayıs günü, resim öğretmeni Cem Yılmaz, Adana'da polis merkezine giderek, Gülsüm Taç ile 2,5 yıldır sevgili olduklarını, 12 Mayıs'ta Antalya'ya Taç'ı görmek için gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar yanında kaldığını, sabah uyandığında ise kadını, yerde hareketsiz yatarken gördüğünü, korktuğu için de kimseye söylemeden Adana'ya geldiğini anlattı. Bunun üzerine Yılmaz hakkında 'yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmediği' gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.GİTMESİNE İZİN VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ28 Mayıs Perşembe günü ise Yılmaz, polis merkezini telefonla arayarak, Gülsüm Taç'ı kendisinin öldürdüğünü, vicdan azabı çektiği için intihar edeceğini söyledi. Hemen adrese giden polis ekipleri, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Yılmaz'ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.  Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, sorgusunda, "12 Mayıs'ta Gülsüm Taç'ın yanına gittim ve evinde kaldım. 22 Mayıs'a kadar birçok kez birlikte olduk. Adana'ya dönmek istediğimde gitmeme izin vermedi. Bu nedenle onu öldürmeye karar verdim" dedi. Banyoya yatak serdiğini, burada  bornozun kuşağı ile Taç'ı, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlatan Yılmaz, cinayeti gizlemek için de cesedi, mutfağa taşıdığını, boynundaki morlukların üzerine fondöten sürdüğünü, kıyafetlerini giydirip, ağzına da bir parça ekmek ve peynir koyduğunu ifade etti.ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cem Yılmaz, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Antalya polisine teslim edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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