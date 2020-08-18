Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?
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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek seminerin yüz yüze mi yoksa online olarak yapılacağı merak ediliyor.

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?
18.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:37

2020-2021 yılı eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda alınacak önlemler konuşulmaya başlandı. Bu bağlamda öğretmenlere büyük yük düşüyor.Öğretmenlerin yeni dönemde alacağı önlemlerin masaya yatırılacağı öğretmen seminerlerinde yeni eğitim öğretim döneminin detayları paylaşılacak.

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak;? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI OLACAK?

Bakanlık, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi. Online olarak gerçekleşmeyeceği tüm öğretmenlere bildirildi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na göre 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

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