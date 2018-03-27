Öğretmen Performans Sistemine Tepki

Eğitim Bir-Sen Yüksekova temsilciliği tarafından öğretmenlere yönelik hazırlanan performans değerlendirme sistemiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim Bir-Sen Yüksekova Temsilcisi Mustafa Can, söz konusu sistemin eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine katkısının olmayacağını belirtti.

Sistemin kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve işbirliğini zedeleyeceğini belirten Can, öğretmeni mesleğine odaklanmak yerine performans puanını yükseltme ve yazılı sınava hazırlanma eksenli bir çalışma hayatına yönlendireceğini ifade etti.

Can, şunları kaydetti:

"Eğitimde öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin özüne uygun kurgulanmaması, teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi çözüme kavuşturulmayı bekleyen o kadar sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmek, yönetilmesi zor süreçlere yol açacaktır."