Öğretmen olan başkandan meslektaşlarına online sürpriz
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Öğretmen olan başkandan meslektaşlarına online sürpriz

30.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:25
Öğretmen olan başkandan meslektaşlarına online sürpriz

Afyonkarahisar Sandıklı 75.Yıl İlkokulu tarafından gerçekleştirilen 'öğretmen motivasyon seminerleri'ne devam edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı 75.Yıl İlkokulu tarafından gerçekleştirilen 'öğretmen motivasyon seminerleri'ne devam edildi. Seminerde aynı zamanda kendisi de bir öğretmen olan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'de online yapılan programa katılarak meslektaşlarına sürpriz yaptı.

Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz ve Işıklar Balı Sultan İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur önderliğinde yapılan seminerlerin bu oturumunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Çetin katıldı. Etkinlikte Başkan Çöl'de, Çetin'e ve öğretmenlere bir sürpriz yaparak programa katılıp seminerin bir bölümünü izledi. Başkan Çöl Çetin ile uzun yıllara dayanan dostluklarının olduğunu, başarılarını her daim takdir ettiğini, böyle bir seminer ile Sandıklı'ya ve Afyonkarahisar'a güzel bir hizmet yaptığını söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Seminerde teknolojinin etkin kullanımı anlatıldı

Seminerde Çetin, Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkilerini örnek uygulamalar üzerinden anlatarak web 2.0 teknolojilerinin kullanım alanının her geçen gün hızla genişlediğini ifade etti. Çetin, gelişen teknolojide Classdojo ve Teachermate gibi birçok web 2.0 aracının bilişim çağı gereklerine uygun, bilgiyi etkili kullanabilen ve işleyen nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkan tanıyacağını kaydetti. Çetin ayrıca bu iki programın kullanımını uygulamalı olarak gösterdi. Seminerde katılımcıların oldukça ilgili oldukları ve sınıflarına nasıl uyarlama yapacakları konusunda Çetin'e sorular yöneltmesi dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Öğretmen olan başkandan meslektaşlarına online sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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