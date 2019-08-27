Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı

27.08.2019 18:12

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrenci velisini silahla yaraladı.



Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki marketin sahibi Recep S. (48), oğlunun öğretmeni S.A'nın farklı zamanlarda markete geldiğini ve her defasında kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.



Bu durumu öğrendikten sonra markete gelen öğretmenle market sahibi arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, öğrencisi Y.S'nin araya girmesine rağmen marketin sahibi Recep S'yi pompalı tüfekle yaraladı.



İhbar üzerine markete gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Recep S'nin tedavisi sürüyor.

Olaydan sonra tüfeği kaldırıma atarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan öğretmenin, öğrenci velisini tüfekle vurması marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA