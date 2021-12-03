Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi - Haberler
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Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel
Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle farkındalık oluşturmak için öğretmen, öğrenci ve veliler ile esnafın katılımıyla işaret diliyle 'Hayat Bayram Olsa' şarkısına klip çekildi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle farkındalık oluşturmak için öğretmen, öğrenci ve veliler ile esnafın katılımıyla işaret diliyle 'Hayat Bayram Olsa' şarkısına klip çekildi.

Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmenleri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle farkındalık vurgusu yapmak için klip hazırladı. 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı için hazırlanan öğretmen, öğrenci ve veliler ile esnaf, işaret diliyle klip çekti. Renkli görüntülerin yer aldığı klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun müdürü Necdet Ünaldı, farkındalık oluşturmak için her yıl farklı konseptlerde çalışma yaptıklarını belirterek, "Toplumda engelliler hakkında farkındalık oluşturmak için Beyşehir ilçesinin çeşitli noktalarında klip hazırladık. Her yıl '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle geleneksel olarak bu klip çalışmalarını yapıyoruz. İşaret diliyle videolar hazırladık ve bunu bir klip haline getirdik. Hepimiz bir engelli adayıyız. Tüm engelleri birlikte aşıp hayatı kolaylaştırmamız lazım" dedi.


Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

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Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Son Dakika Haberleri

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