Öğretmen, öğrenci, velilerden işaret diliyle farkındalık klibi

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle farkındalık oluşturmak için öğretmen, öğrenci ve veliler ile esnafın katılımıyla işaret diliyle 'Hayat Bayram Olsa' şarkısına klip çekildi.

Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmenleri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle farkındalık vurgusu yapmak için klip hazırladı. 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı için hazırlanan öğretmen, öğrenci ve veliler ile esnaf, işaret diliyle klip çekti. Renkli görüntülerin yer aldığı klip, sosyal medyada paylaşıldı.