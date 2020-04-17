Öğretmen, öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına yemek ikramı Gümüşhane'de öğretmenler, veli ve öğrenciler, sağlık çalışanlarına destek amacıyla yaptıkları yemekleri hastane personeline teslim etti.

Gümüşhane'de öğretmenler, veli ve öğrenciler, sağlık çalışanlarına destek amacıyla yaptıkları yemekleri hastane personeline teslim etti.

Kent merkezindeki Gazipaşa İlköğretim Okulu ile Torul Fatih Anaokulu'nda görev yapan öğretmenler, velilerle birlikte sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bazı ev yemekleri hazırladı.

Yaptıkları yemeklerle kentte pendemi hastanesi olarak kullanılan Gümüşhane Yeni Devlet Hastanesi'ne gelen öğretmen ve veliler, hazırladıkları yemekleri ve öğrencilerin sağlık çalışanları için yazdıkları mektupları hastane personeline teslim etti.

Kendileri için hazırlanan yemekleri ve öğrencilerin yazdığı duygu yüklü mektupları alan sağlık çalışanları da yayımladıkları videoyla kendilerine destek olan öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA