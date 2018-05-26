Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçenlerde bir konuşmasında, seçim vaadi olarak, yerli otomobil projemizi durduracağını söyledi. Sayın İnce'nin bu konuşmasında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu anlıyoruz. Öğretmen Muharrem İnce, dersine çalışmıyor. Öğretmen Muharrem İnce dersine çalışmadığı gibi öğrenmek de istemiyor." dedi.

Özlü, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bartın Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye için dönüm noktası olan, 24 Haziran seçimlerine bir aydan az bir zaman kaldığını, AK Parti olarak, 16 yılda ülke tarihinin en büyük yatırımlarını yaptıklarını ve en önemli reformları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'yi büyüttüklerini, güçlendirdiklerini, ülke ekonomisini yapısal olarak sağlam temeller üzerine oturttuklarını ve hedefleri büyüttüklerini belirten Özlü, "Ancak mevcut sistem, bizi o büyük hedeflere hızla taşıyacak bir sistem değildi. O yüzden milletimizin de onayını alarak, bizi o büyük hedeflere taşıyacak sistemi getirdik. İşte 24 Haziran seçimleri o sistemin hayata geçeceği seçimler olması bakımından, Türkiye için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Hedefimiz güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye'dir. 16 yıl boyunca girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti'nin, 24 Haziran'da da, bu geleneği sürdüreceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

- "Operasyonlara bu kez de boyun eğmeyeceğiz"

AK Parti'yi, güçlü Türkiye yolundan çevirmek için önlerine birçok engel çıkarıldığını, en alçakça yöntemlerle yollarından döndürülmeye çalışıldığını anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"Biz kararlılıkla o engelleri aştık ve hedefimize ulaşmak için yürümeye devam ettik ancak geçmişte olduğu gibi şimdi de bu büyük dönüşümü engellemek için birtakım çevrelerin harekete geçtiğini görüyoruz. Bu kez ekonomik enstrümanlarla kur manipülasyonlarıyla gerçekleştirilen operasyonların hedefi, AK Parti'siz bir Türkiye hedefidir ama nasıl ki geçmişte hiçbir operasyona boyun eğmediysek, bu kez de boyun eğmeyeceğiz. Milletimizin de büyük feraseti ve güveniyle 24 Haziran'da sandıkta bu manipülasyonlara en güzel yanıtı vereceğiz. Milletimiz 24 Haziran'da, hem kendilerini Meclis'te temsil etmek için milletvekillerini hem de kendilerini yönetecek cumhurbaşkanını seçecek. İşte bu iki sandıktan da güven çıkacak, istikrar çıkacak, uyum çıkacak. Yani AK Parti çıkacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak ve biz, 25 Haziran'dan itibaren büyük bir hızla 'Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' için yola koyulacağız. 16 yıl boyunca attığımız her adım, bu hedef içindi. Bundan sonraki adımlarımız da aynı hedefe yönelik olacak."

"Yerli otomobilimizi yapacağız ve 2019'da ilk prototipini ortaya çıkaracağız"

2023 hedeflerindeki en önemli halkalardan birinin de bilim, sanayi ve teknoloji olduğuna işaret eden Özlü, Türkiye'nin bu alanlarda istikrarlı bir biçimde büyümeye, kalkınmaya devam edeceğini, daha çok fabrikalar kuracaklarını, iş yerleri açacaklarını aktardı.

Özlü, daha fazla ihracat yapacaklarını ve Türkiye'nin daha fazla büyüyeceğini dile getirerek, Türkiye'nin sanayiyle daha da büyüyeceğine inandıklarını söyledi.

Türk sanayisine ivme kazandıracak olan projelerden birinin de Türkiye'nin otomobili projesi olduğu anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Fakat CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçenlerde bir konuşmasında, seçim vaadi olarak, yerli otomobil projemizi durduracağını söyledi. Sayın İnce'nin bu konuşmasında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu anlıyoruz. Öğretmen Muharrem İnce, dersine çalışmıyor. Öğretmen Muharrem İnce dersine çalışmadığı gibi öğrenmek de istemiyor. Belli ki Sayın İnce, Türkiye'nin otomobili projesinin, teknolojik donanımına haiz bir proje olduğunu, bir teknoloji projesi olduğunu bilmiyor. Bir cumhurbaşkanı adayının, Türkiye'nin sanayide eşik atlaması olacak böyle bir projeyi durdurmayı vaat edebilmesi, aslında nasıl bir bilgi düzeyiyle karşı karşıya olduğumuzu göstermesi bakımından ibret vericidir. Türkiye'nin otomobili, sadece bir otomobil yapma projesi değildir. Türkiye'nin otomobili projesi, otomotiv sektörü ile birlikte, yazılımdan bilişime kadar, birçok sektör için kaldıraç vazifesi görecek bir projedir. Otomobilimiz, tamamen elektrikli ve çok donanımlı bir otomobil olacak. Maliyetinin yarısı yazılımlardan oluşacak. Böylesine yüksek teknolojili bir projeyi durduracağım demek, gerçekten bilgisizlik, dersine çalışmamak ve gerçekten tembellik."

"Biz bir sıçrama yapıyoruz"

Özlü, kendisinin her zaman "Türkiye'de muhalefet tembel." diye söylediğini, bunun da bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "İnce'nin 'Çok eski bir teknoloji.' diye kendince küçümsemeye çalıştığı Türkiye'nin otomobili projesi, yazılımı ve donanımı ile tamamen elektrikli, bütün dünyanın otomobil teknolojilerinde bir dönüşüm yaşadığı sürecin başlangıcıdır. Biz bir sıçrama yapıyoruz, teknolojide bir açılım yapıyoruz. Türkiye'nin otomobil projesi de bu sıçramanın, bu teknolojideki atılımın önemli bir enstrümanıdır. Sayın İnce istese de istemese de çağın bütün teknolojileriyle donatılmış olan yerli otomobilimizi yapacağız ve 2019'da ilk prototipini ortaya çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Yapmayı değil bozmayı vadeden anlayışı, milletin vicdanına havale ettiklerini ve milletin "bozanlarla" değil, "yapanlarla" yoluna devam edeceğini dile getiren Özlü, "Geçen referandumda, yeni sisteme yüzde 56 oranında 'evet' dediniz. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 53 oranında destek verdiniz. İnanıyorum ki, 24 Haziran seçimlerinde, bu güzel tablo daha da güzelleşecek. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefine rekor destek vereceksiniz. Vakit, Türkiye vaktidir." dedi.

Konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın tel kırma işlemeli tablo hediye ettiği Özlü, AK Parti Bartın Milletvekili adayları Yılmaz Tunç ve Yaşar Arslan'la fotoğraf çektirdi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık'ı da ziyaret eden Bakan Özlü, burada oda yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarıyla sohbet etti.