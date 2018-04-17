Öğretmen Mehmet Şahin'e Vefa

Geçtiğimiz günlerde halı sahada futbol oynarken hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Şahin'in anısına düzenlenen turnuva Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 50 okuldan 500 öğretmenin katılımı ile başladı. 15 gün sürmesi planlanan turnuvanın açılış seremonisi yapıldı. Turnuvaya öğretmen Mehmet Şahin'in ailesi de katılırken aileye çiçek ve plaket takdim edildi. Şehitkâmil ve Gençlikspor karmalarının karşı karşıya geldiği gösteri maçının başlama vuruşunu ise Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir yaptı.

"KARDEŞİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Seremoninin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Öncelikle bu etkinliğimize beklentimizin üzerinde bir rağbet gösteren tüm öğretmen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizler değerli öğretmenimiz Mehmet Şahin ile birlikte 'Şampiyon Sporcular Öğrencilerle Buluşuyor' projemizde biraraya gelmiştik. Sıcaklığı ve çalışkanlığıyla bizi kendine hayran bırakan bir kardeşimizdi. Bu projemize önderlik ederek bizlerle sürekli ilgilendi. Gaziantep için değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz arasındadır. Bu turnuvamızı da inşallah geleneksel hale getireceğiz ve hiçbir yıl Mehmet Şahin kardeşimizi unutmayacağız. Bu vesileyle Mehmet Şahin kardeşimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"HOCAMIZI RAHMETLE ANIYORUZ"

Turnuvaya katılan öğretmenlerin büyük bir vefa gösterdiğini vurgulan Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Geçtiğimiz günlerde halı sahada kalp krizi geçirerek vefat eden merhum beden eğitimi öğretmeni Mehmet Şahin anısına düzenlenen Öğretmenler Arası Futbol Turnuvasında, merhum hocamızı rahmetle anıyoruz. Mehmet Şahin hocamızı her zaman güzel anılarla hatırlayacağız. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaksa eğer, Mehmet kardeşimiz bunu fazlasıyla başarmış. Öğretmenimizin kederli ailesinin acısını paylaşıyoruz, her zaman gurur duyacakları bir evlat yetiştirmişler" dedi.

Mehmet Şahin Öğretmenler Arası Halı Saha Turnuvası Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sahasında yaklaşık 15 gün sürecek. Turnuvanın sonunda derece yapan takımlara ise spor paketi hediye edilecek.