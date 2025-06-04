Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? 2025 Temmuz öğretmen zammı yüzde kaç olacak?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılı Temmuz ayında da öğretmen maaşlarına zam yapılacak. Bu kapsamda, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için "Öğretmen maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?" sorusu, arama motorlarında en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak?

TEMMUZ ÖĞRETMEN ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek. Ancak mevcut verilere göre, 2025 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 15 zam yapılması bekleniyor.

Bu zam oranı gerçekleşirse, öğretmenlerin yeni maaşları şu şekilde şekillenecek:

Başöğretmen maaşı: 70.529 TL

Sözleşmeli öğretmen maaşı: 53.412 TL

9/1 derecesindeki (en düşük) öğretmen maaşı: 52.192 TL

Bu rakamlar, sadece temel maaşı ifade ediyor. Aile yardımı, çocuk yardımı, ek ders ücretleri ve sendika aidat ödemeleri gibi kalemlerle birlikte toplam gelir artışı daha da yüksek olabilir.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamalar tahmini olup, nihai oran haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

Yüzde 15 zamla 2025 Temmuz öğretmen maaşları (Derecelere göre):

Başöğretmen (1/4): 70.529 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 63.942 TL

Öğretmen (1/4): 57.353 TL

Uzman Öğretmen (2/1): 63.952 TL

Öğretmen (2/1): 57.423 TL

Uzman Öğretmen (3/1): 61.872 TL

Öğretmen (3/1): 56.440 TL

Uzman Öğretmen (4/1): 60.465 TL

Öğretmen (4/1): 55.811 TL

Öğretmen (5/1): 54.432 TL

Öğretmen (6/1): 54.198 TL

Öğretmen (7/1): 53.886 TL

Öğretmen (8/1): 53.681 TL

Öğretmen (9/1): 52.192 TL