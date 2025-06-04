Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? 2025 Temmuz öğretmen zammı yüzde kaç olacak?
Temmuz ayı yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam merak konusu oldu. Özellikle eğitim camiasının en çok sorduğu sorulardan biri "Öğretmen maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?" oldu. Yılda iki kez güncellenen öğretmen maaşları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yeniden belirlenecek.
Her yıl olduğu gibi 2025 yılı Temmuz ayında da öğretmen maaşlarına zam yapılacak. Bu kapsamda, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için "Öğretmen maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?" sorusu, arama motorlarında en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak?
TEMMUZ ÖĞRETMEN ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek. Ancak mevcut verilere göre, 2025 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 15 zam yapılması bekleniyor.
Bu zam oranı gerçekleşirse, öğretmenlerin yeni maaşları şu şekilde şekillenecek:
Başöğretmen maaşı: 70.529 TL
Sözleşmeli öğretmen maaşı: 53.412 TL
9/1 derecesindeki (en düşük) öğretmen maaşı: 52.192 TL
Bu rakamlar, sadece temel maaşı ifade ediyor. Aile yardımı, çocuk yardımı, ek ders ücretleri ve sendika aidat ödemeleri gibi kalemlerle birlikte toplam gelir artışı daha da yüksek olabilir.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?
Bu hesaplamalar tahmini olup, nihai oran haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.
Yüzde 15 zamla 2025 Temmuz öğretmen maaşları (Derecelere göre):
Başöğretmen (1/4): 70.529 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 63.942 TL
Öğretmen (1/4): 57.353 TL
Uzman Öğretmen (2/1): 63.952 TL
Öğretmen (2/1): 57.423 TL
Uzman Öğretmen (3/1): 61.872 TL
Öğretmen (3/1): 56.440 TL
Uzman Öğretmen (4/1): 60.465 TL
Öğretmen (4/1): 55.811 TL
Öğretmen (5/1): 54.432 TL
Öğretmen (6/1): 54.198 TL
Öğretmen (7/1): 53.886 TL
Öğretmen (8/1): 53.681 TL
Öğretmen (9/1): 52.192 TL