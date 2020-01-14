Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar
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Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar

KARS'ta öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalarak sattıkları belirlenen 3 kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:16
Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar

KARS'ta öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalarak sattıkları belirlenen 3 kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay 5 Ocak günü Merkez Mahallesi Rıfat Ağa Sokaktaki Mesleki ve Teknik 'nin boş bırakılan öğretmen lojmanlarında meydana geldi. Lojmanların kalorifer peteklerinin çalınması üzerine soruşturma başlatan polis, 13 Ocak günü şüpheli olarak A.B., B.A., ve U.C.'yi yakaladı. Polis, gözaltına aldığı şüphelilerin, çaldıkları petekleri hurdacı V.P.'ye sattığını belirledi. Çalıntı kalorifer petekleri okul yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler A.B., B.A., ve U.C. bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Kaynak: DHA
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