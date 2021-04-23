Öğretmen korona virüse yenik düştü
Samsun 19 Mayıs Ballıca Teknik Meslek lisesi öğretmeni korona virüse yenik düştü.
Samsun 19 Mayıs Ballıca Teknik Meslek lisesi öğretmeni korona virüse yenik düştü.
10 Nisan'da rahatsızlanan öğretmen Resul Güvercin (45), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 43 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğleden sonra Ordu'nun Ünye ilçesinde defnedilecek.
Resul Güvercin evli ve 3 çocuk babasıydı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı