Öğretmen korona virüse yenik düştü
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Öğretmen korona virüse yenik düştü

21.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:09
Öğretmen korona virüse yenik düştü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde görev yapan 52 yaşındaki öğretmen Murat Dağcı, yakalandığı Kovid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde görev yapan 52 yaşındaki öğretmen Murat Dağcı, yakalandığı Kovid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesi Yeşilırmak İlkokulu'nda Sınıf öğretmeni olarak görev yapan 52 yaşındaki Murat Dağcı yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Öğretmen Murat Dağcı'nın vefatı eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Dağcı, Sefalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. - SAMSUN

Öğretmen korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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