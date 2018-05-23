Öğretmen Koca "Bana Ev İşleri Yaptırıyor" Dediği Eşine Boşanma Davası Açtı
İstanbul'da evli öğretmen çiftin boşanma sebebi şaşırttı. Karısı tarafından darp edildiğini, hakarete uğradığını söyleyen koca, "Eşim bana ev işleri yaptırıyor" diye boşanma davası açtı.
İstanbul'da 1 yıllık evli öğretmen çiftin boşanma davası şaşırttı. Bu kez koca, karısını hakaret, darp ve beddua etmekle suçladı. Davacı koca, "Eşim bana ev işleri yaptırıyor" dedi.
EVLİ ÖĞRETMEN ÇİFTİN BOŞANMA NEDENİ ŞAŞIRTTI
İstanbul'da aynı okulda görev yapan öğretmen çift T.Ş. ile C.Ş. ev işlerinden doğan anlaşmazlık nedeniyle boşanıyor. Koca C.Ş., eşini hakaret, darp ve beddua etmekle suçladı.
EVDEKİ İŞ BÖLÜMÜ NEDENİYLE ÖĞRETMEN ÇİFT BOŞANMA KARARI ALDI
İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; çift geçen yıl evlendi. Çocukları yoktu. Ancak evliliklerinin ilk gününden itibaren evdeki iş bölümüyle ilgili olarak şiddetli geçimsizlik yaşadılar.
KARISINDAN SÜREKLİ HAKARET DUYUYORDU
İddialara göre; T.Ş. eşine sürekli "Hayret elinden bir şey gelebiliyormuş. Beceriksiz, geri zekâlı" gibi sözlerle hakaret etti. Sigarayı bırakmak için elektronik sigara alan C.Ş.'ye tepki göstererek "Onu bu evde içirtmem sana ben. İçemezsin. İnşallah suratında patlar da bana muhtaç olursun" diye bedduada bulundu.
KADIN KOCASINI BOĞMAYA KALKTI
C.Ş. de aralarındaki tartışmalar yoğunlaşınca "Yetti artık boşanma davası açıyorum" dedi. Bunun üzerine T.Ş. elindekileri C.Ş.'nin suratına fırlattı. Ardından da C.Ş.'nin boğazına yapışıp tırmaladı ve boğazını sıktı. C.Ş. eşine tepki vermedi ancak T.Ş. eve anne ve babasını çağırdı.
"BUNDAN ÇOCUK MU?, ALLAH KORUSUN"
Davalı T.Ş.'nin davranışlarının kocasını manevi olarak yıktığını anlatan C.Ş.'nin avukatı, "Davalı tarafından C.Ş. defalarca evden kovulmaya çalışılmıştır. Son tartışma ailelerin de bir araya geldiği bir ortamda C.Ş.'ye elini uzatarak 'Bundan çocuk mu? Allah korusun' diye bağırmış, ortalık bir kez daha buz kesmiştir. Bu olaydan sonra C.Ş. eşinden kopmuştur" dedi.
(Kaynak: Sabah)
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BİR GÜN KADINLAR ERKEKLERE HÜKMEDECEKLER İŞTE O GÜN TÜM ERKEKLER KADINLARA ZULM EDECEKLER SAYGI EDEP GÜVEN KALMADI ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA TÜM KİRLİLİKLER ORTAYA ÇIKIYOR KINADIĞIMIZ AVRUPA DAN BETER HALDE ÜLKEMİZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bosanmak icin. Adam yalan soyluyor olabillir hayat musterek tabikii is yapaccak kadin adami dovemz adam kadindan herzaman gucdurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kocasının onuruyla böyle alay eden oynayan kadın inşallah kendisi de layığını bulur kendi onuruyla alay eden itip kakan bir kocaya düşer insallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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kadın kocasını sevmemiş belli sırf mesleği var yaşımda geçmeden bir kere evlenip ayrılayım diye düşünürseniz böyle olur.insan eşine saygılı olmalı.adama acımadım ama gözünü açsaymış biraz oda.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Al-lah herkese hayırlı eş nasip etsin güzel veya çirkin degilCevap Yaz 6 Yayından Kaldır