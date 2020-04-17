Öğretmen kardeşlerden 'Evde Kal' klibi
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Evde Kal, Samsun, Alaçam, Güncel

Öğretmen kardeşlerden 'Evde Kal' klibi

Samsun'un Alaçam ilçesinde görev yapan öğretmen kardeşler, korona virüsle mücadele kapsamında çektikleri video kliple "Evde Kal" mesajı verdi.

17.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:21
Öğretmen kardeşlerden 'Evde Kal' klibi

Samsun'un Alaçam ilçesinde görev yapan öğretmen kardeşler, korona virüsle mücadele kapsamında çektikleri video kliple "Evde Kal" mesajı verdi.

Söz ve müziği Alaçam Soğukçam Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan kardeşi Fisun Gülcü'ye ait olan şarkıyı ev ortamında seslendiren Karahüseyinli İlk-Ortaokulu öğretmeni Duygu Gülcü, hazırlanan video klibi sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan klipte "Biz her şeyin üstesinden geliriz. Çünkü biz çok güçlü bir ülkeyiz. Çünkü biz bize yeteriz" sözleriyle büyük beğeni topladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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