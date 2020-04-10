Öğretmen kaligrafi ile "evde kal" çağrısına destek sunuyor
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Sağlık Bakanlığı, Elazığ, Güncel

Öğretmen kaligrafi ile "evde kal" çağrısına destek sunuyor

Elazığlı öğretmen Hacı Ormanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kaligrafi sanatıyla "Evde kal" çağrısı yapıyor.

10.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:54
Öğretmen kaligrafi ile

Elazığlı öğretmen Hacı Ormanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kaligrafi sanatıyla "Evde kal" çağrısı yapıyor.

Elazığ Şair Hayri İlkokulunda görevli öğretmen Ormanoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek olmak için evdeki boş zamanında kaligrafi sanatını öğrendi.

Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Ormanoğlu, hem "Evde kal" çağrısına destek veriyor hem de öğrendiği sanatı ile evlerinde kalan öğrenciler ile tanıdıklarının yüreğine dokunuyor.

Hacı Ormanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini işaret ederek herkesin devletin aldığı kararlara uyulması gerektiğini söyledi.

Evlerinde kalanların zamanlarını boş geçirmemesini isteyen Ormanoğlu, evlerinde kaldıkları vakitleri eğlenceye dönüştürerek kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönelebileceğini kaydetti.

25 yıldır öğretmenlik yaptığını aktaran Ormanoğlu, "Zor günler geçiriyoruz ama bu zor günleri birlikte atlatacağız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu zor günleri atlatmak için sadece devlet değil, herkes elinden geldiğini yapacak. " dedi.

Ormanoğlu, öğretmen olduğu için salgınla mücadeleye katkı sunmak istediğini dile getirerek, şunları konuştu:

"Devletimiz bu süreçte evde kalınmasını istedi. Dışarı çıkmayıp sağlığınız ve başkasının sağlığı için kurallara uyuyoruz. Evde kalırken de zamanımızı verimli kullanmamız lazım. Öğrencilerim de evde onlar ve toplum için bir şeyler yapmak istedim. Öğretmeniz toplumun öncüleriyiz. Ben de atalarımızdan kalan kaligrafi sanatını kendi imkanlarımla öğrendim. Çok da iyi oldu. Boş olan bu zamanda kendimize ne katarsak kardır. İnsan bir şeyler ile uğraşınca mutlu oluyor."

"Moral ve motivasyona çok ihtiyacımız var"

Amacının yaşanan sürece farkındalık yaratarak gönüllere dokunmaya çalıştığını aktaran Ormanoğlu, "Bu kaligrafi sanatı ile birçok insanın ismini yazıyorum. İsimleri yazılı kağıtları şuna da gönderemiyorum ama sosyal medyada fotoğraflarını çekip gönderiyorum. Bu şekilde yüreklere dokunuyorum. Bu süreçte moral ve motivasyona çok ihtiyacımız var. Evde kalacağız ama zamanımızı verimli kullanacağız. " diye konuştu.

Öğrencilerinin gönderdiği yazılardan güzel dönüş aldığını vurgulayan Ormanoğlu, şunları aktardı:

"Evde yapılacak çok şey var. Zor bir süreç ama bu süreci fırsata çevirmek zorundayız. Ben de kaligrafi sanatına yöneldim. Burada sadece isim yazmıyorum. Yazdığım isimlerin altına evde kal yazarak destek olmaya çalışıyorum. İsim yazıyorum birde diyorum ki evde kalın birbirimizi unutmayalım ama evde kalalım. Olumsuzluklara yoğunlaşmayalım. Olumlu şeylere yoğunlaşalım yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Ben bu sanatı yapıyorum. Buraya bir çok insanın ismini yazdım. Öğrencilerimin, 65 yaş üstü insanların isimlerini yazıp gönderiyorum çok mutlu oluyorlar. "

Kaynak: AA

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