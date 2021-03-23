Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı

Kahramanmaraş'ta Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan Esra Gündeş M., oturdukları sitenin bahçesinde komşusu Nimet Çokbüyük ile tartıştı. Tartışmanın ardından darp raporu alan Nimet Çokbüyük, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra Gündeş M. yeniden çıkan tartışmada elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı.

Olay, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Esra G.M., sitedeki komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartışarak kavga etti.

ELİNDEKİ KALEMİ KADININ YÜZÜNE SAPLADI

Tartışmanın ardından Nimet Çokbüyük darp raporu alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra G.M. elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Karakol ve site bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, kavga eden iki kadını komşuları ayırmaya çalışırken, olaya Esra G.M.'nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü. Yaşanan olayların ardından taraflar karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra G.M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı