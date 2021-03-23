Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı

23.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:31
Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı

Kahramanmaraş'ta Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan Esra Gündeş M., oturdukları sitenin bahçesinde komşusu Nimet Çokbüyük ile tartıştı. Tartışmanın ardından darp raporu alan Nimet Çokbüyük, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra Gündeş M. yeniden çıkan tartışmada elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı.

Olay, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Esra G.M., sitedeki komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartışarak kavga etti.

ELİNDEKİ KALEMİ KADININ YÜZÜNE SAPLADI

Tartışmanın ardından Nimet Çokbüyük darp raporu alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra G.M. elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Karakol ve site bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, kavga eden iki kadını komşuları ayırmaya çalışırken, olaya Esra G.M.'nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü. Yaşanan olayların ardından taraflar karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra G.M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı
Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı
Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Demet Akalın Jason Statham
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmen, elindeki kalemi tartıştığı kadının yüzüne sapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:34:18. #1.15#
title