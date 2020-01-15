Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan...
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Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan...

Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

15.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:17
Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle

Öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan , Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Filiz'in suç vasfını değiştirerek aynı hapis cezasına mahkum etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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